[VÍDEO] Navio afunda no Litoral da PB e 4 pessoas desaparecem, diz Marinha

A Marinha do Brasil confirmou na noite desta quarta-feira (22) que o navio de cargas Thaís IV afundou no litoral paraibano, a 60 milhas (aproximadamente 120km) de Cabedelo. A embarcação tinha saído do Recife com destino a Fernando de Noronha, quando apresentou problemas. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas as fortes chuvas podem ter contribuído com o naufrágio. Com G1

Dos oito tripulantes que estavam a bordo, quatro já foram resgatados pelo navio mercante Nazenin, que passava próximo ao local na hora do incidente. Os demais seguem desaparecidos.

Apesar do naufrágio ter sido no litoral paraibano, o resgate foi coordenado pelo Salvamar Nordeste, com sede em Natal, e pela Capitania dos Portos de Pernambuco. O Salvamar Nordeste é o órgão que concentra os resgates em toda a região. E esse acionou Pernambuco por ser o ponto origem e de destino da embarcação que afundou, já que o arquipélago de Fernando de Noronha é considerado território pernambucano.

A Marinha do Brasil confirmou ainda que existe um protocolo de Busca e Resgate em aberto. Todas as embarcações da região foram avisadas do naufrágio e orientadas a ficar em alerta, em busca de sobreviventes ou vestígios da embarcação que afundou. Foi esse alerta que fez com que o navio mercante encontrasse quatro dos náufragos.

Além disso, dois navios patrulhas e uma aeronave especializada em missões de busca e salvamento se deslocaram para o local. Os tripulantes resgatados vão ser realocados nesses navios, quando a embarcação mercante poderá seguir viagem.

A partir da chegada na área do naufrágio dos navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, esses assumirão os trabalhos de busca dos outro quatro tripulantes, que seguem desaparecidos.