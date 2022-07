Aguinaldo libera apoio de progressistas a bolsonarista, mesmo com sobrinho cotado para vice de João

A exigência do governador e pré-candidato a reeleição João Azevêdo (PSB), dita e repetida várias vezes junto à imprensa de que na sua chapa majoritária não teria integrantes trabalhando ou recebendo apoio de bolsonaristas, vem caindo por terra, haja vista, que ontem (14), a deputada estadual Dra Paula (PP), esposa do prefeito de Cajazeiras José Aldemir, também do PP, afirmou que recebeu o aval do presidente estadual do Progressistas o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, para que pudesse dar apoio nas suas bases ao pré-candidato bolsonarista ao Senado Bruno Roberto (PP). Ocorre que Aguinaldo indicou seu sobrinho Lucas Ribeiro (PP), para compor a vice-governadoria na chapa de João Azevêdo.

Ontem (14), ao comentar o anúncio do prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, e da deputada Dra. Paula, do PP, de apoio à pré-candidatura de Bruno Roberto (PL) ao Senado, declaradamente aliado e representante do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Paraíba, a deputada Dra. Paula, do PP, disse que antes de anunciar o apoio ao bolsonaristas em Cajazeiras, Uiraúna e Joca Claudino, sentou na sua residência com Aguinaldo Ribeiro, oportunidade essa que teve a total liberação da presidência estadual do PP. “Antes foi acordado com o deputado Aguinaldo Ribeiro, aqui em minha casa, para que a gente pudesse apoiar Bruno”, disse a deputada estadual do PP.

Ocorre que Aguinaldo Ribeiro é tio, do atual vice-prefeito de Campina Lucas Ribeiro (PP) que é cotado do partido para compor a vice-governadoria na chapa de João Azevêdo. Sendo assim, o discurso dito por João que não aceitaria políticos que trabalhassem ou recebessem apoio de bolsonaristas na sua chapa, cai por terra.

Recentemente também o deputado federal e presidente do PSB na Paraíba, Gervásio Maia, disse que não haveria espaço para bolsonaristas dentro da chapa majoritária de João Azevêdo, pois ela necessita ser completamente de esquerda e estar alinhada com o campo nacional. Uma outra dúvida que fica no ar é se Aguinaldo vai liberar todo o resto do PP, para apoiar os pré-candidatos bolsonaristas.