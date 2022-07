Prefeitura de São Bento realiza São João fora de época; evento vai até sábado (17), com a participação de muitas atrações locais, regionais e nacionais

A Prefeitura de São Bento vai realizar a festa junina ‘Arraiá Balançando a Rede 2022’, a partir dessa próxima quarta-feira (14) até o sábado (16), nas praças do Redeiro e da Rua Velha. A estrutura está em fase de montagem e a administração municipal aguarda grande número de turistas para os quatro dias de festas.

A programação tem início nesta quarta-feira (13) com apresentações no palco do Esquenta a partir das 17h e no palco da Casa de Taipa. Na quinta-feira (14), as atrações vão ser Jonas Esticado, Filipe Santos e Gustavinho. Já na sexta-feira (15), o palco principal do Arraiá recebe as bandas Limão com Mel, Roberto Vaneirão e Alberto Bakana. As atrações do sábado (16) ainda não foram anunciadas.

A Prefeitura Municipal de São Bento informou que está proibido a utilização de garrafas de vidro no local da festa. Vai acontecer ainda modificações no trânsito da cidade durante os quatro dias de festa.

Fonte: Ascom