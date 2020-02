Articulação de Adriano Galdino foi determinante para aprovar a PB Saúde na Assembleia Legislativa

A articulação do presidente da Assembleia Adriano Galdino (PSB) junto aos deputados estaduais foi determinante para a aprovação da PB Saúde na Casa de Epitácio Pessoa.

Para aprovar a iniciativa do governo, João Azevedo precisou garantir maioria absoluta e, com 19 votos favoráveis, 06 contra e 01 abstenção, a Assembleia oficializou a criação da fundação pública de direito privado que será responsável por gerenciar as unidades de saúde do Governo do Estado.

Além dos votos do Partido Progressista (Jane Panta, Galego de Sousa e Cláudio Régis) que integra a base se oposição na Assembleia, Adriano Galdino conseguiu também articular junto com as deputadas estaduais Estela Bezerra e Cida Ramos, “ricardistas de carteirinha” e oficialmente rompidas com o governo João Azevedo, para que votassem favoráveis à matéria. A ausência na sessão do líder do G11, Felipe Leitão, além dos deputados Genival Matias, Nabor Wanderley e Tião Gomes, também facilitou a articulação do presidente do legislativo.

“Encerremos a votação com a sensação de dever cumprido, pois estamos com a situação em que vários funcionários estão com salários atrasados, hospitais faltando insumos e medicação”, disse o presidente em entrevista à imprensa. “Agora, a Assembleia fez sua parte autorizando o Governo a criar a fundação e esperamos que o Executivo tome as providências para regularizar todas as pendências na Saúde do Estado”, ressaltou, Adriano Galdino.

Fonte: Paraíba Rádio Blog