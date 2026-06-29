Brasil x Japão: por que calor não vai ser problema para partida ao meio-dia em Houston

A seleção brasileira entra em campo às 14h (horário de Brasília), contra o Japão, nesta segunda-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogo será disputado em Houston, no Texas, ao meio-dia no horário local. Em meio ao verão americano, o calor será um problema para as equipes no NRG Stadium? Não necessariamente.
Isso porque o estádio de Houston é climatizado e tem teto retrátil que permite o fechamento total da arena. O ge apurou que a temperatura do estádio com o ar-condicionado fica mantida entre 21º C e 22º C.
O palco da cidade de Houston, do Texas, suporta mais de 72 mil pessoas. Ele já abrigou cinco jogos da fase de grupos — Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita; Portugal 1 x 1 RD Congo; Portugal 5 x 0 Uzbequistão; Holanda 5 x 1 Suécia; e Alemanha 7 x 1 Curaçao.
Esta será a primeira vez que o Brasil jogará na parte da manhã ou no início da tarde nesta Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre o que o horário do jogo impacta na preparação para a partida, Carlo Ancelotti minimizou as mudanças. O treinador da seleção brasileira elogiou a estrutura do estádio e disse que o time já treina normalmente neste horário.
– A rotina vai mudar um pouco, não muito. Jogar ao meio-dia é um pouco diferente, mas jogar nesse estádio é bom, a estrutura é muito boa. Não vamos sofrer tanto com o calor. Os jogadores estão acostumados, sempre treinamos mais ou menos nesta hora. Acredito que não vamos ter problema ao jogar o jogo meio-dia.
O Brasil enfrenta o Japão às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. O jogo é válido pela segunda fase da Copa do Mundo, nova etapa da competição, que foi expandida para 48 seleções em 2026. Antes, após a fase de grupos, os times classificados iam direto para as oitavas de final. Agora, há uma fase eliminatória antes.
Fonte: Globo Esporte
Imagem: NRG Stadium — Foto: Lars Baron/Getty Images