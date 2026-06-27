Flávio diz que crise com Michelle é “página virada”

O pré-candidato à Presidência pelo PL e senador, Flávio Bolsonaro (RJ), disse nesta sexta-feira (26) que a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é uma “página virada”. Em conversa com jornalistas antes de uma romaria no estado de Goiás, o congressista afirmou que estava usando uma camisa branca “da paz”.

Perguntado se havia falado com Michelle, ele não respondeu e disse que havia visitado seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Visitei meu pai hoje, estava bem. O estado de saúde dele é difícil, mas está indo. [Caso com a Michelle] já é página virada, hoje vim com uma camiseta branca da paz aqui, vamos caminhar!”, afirmou o senador.

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Em vídeo publicado nas redes na quarta (24), Michelle Bolsonaro disse ter levado uma “punhalada” e decidiu expor publicamente o atrito que vive há meses com Flávio.

Em aproximadamente 26 minutos de fala em duas postagens nas redes, Michelle discorreu sobre uma série de situações e, especialmente, sobre as articulações estaduais do PL no Ceará.

Ela também criticou Flávio Bolsonaro por apoiar, juntamente com o deputado André Fernandes (PL-CE), uma aliança com Ciro Gomes (PSDB), enquanto defende que o PL apoie Eduardo Girão (Novo) ao governo estadual no primeiro turno.

Flávio passou a manhã em Brasília e chegou a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em casa — por conta da prisão domiciliar. Inicialmente, a chegada de Flávio ao ponto de concentração da romaria estava prevista para às 17h. No entanto, ele foi chegar somente por volta das 18h10.

Flávio cumprimentou apoiadores em um posto de gasolina que serviu de ponto de encontro, falou brevemente com jornalistas e, em seguida, começou a caminhada mais de 4 horas ao lado do grupo ao longo da rodovia GO-060, que conta com um corredor específico para os romeiros.

Durante a romaria, ele postou vídeo nas redes sociais mostrando a caminhada e citou versículos do livro de Provérbios, da Bíblia.

Em Trindade, Flávio deverá visitar o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

Fonte: CNN

Imagens: Reprodução Redes Sociais