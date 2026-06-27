Paraíba é o 9º estado com maior índice de reprovação no início do ensino fundamental no Brasil

Paraíba é o 9º estado com maior índice de reprovação no início...

A Paraíba está entre os 10 estados com maior índice de reprovação no início do ensino fundamental, especificamente no 6º ano, no Brasil, com uma taxa de 5,1%. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), divulgados nesta sexta-feira (26).

De acordo com o Censo Escolar, o 6º ano do ensino fundamental, com crianças de até 11 anos, marca o início do ciclo de anos finais, quando o aluno passa a ter um professor para cada disciplina, por exemplo. Veja o top-10 abaixo do índice de reprovação nesta série dos estados brasileiros.

Rio Grande do Norte – 13,9% Bahia – 8,2% Sergip e- 7,8% Amapá – 6,9% Rio Grande do Sul – 6,5% Mato Grosso do Sul – 6,0% Pará – 5,6% Roraima – 5,3% Paraíba – 5,1% Rio de Janeiro – 5,0%

O Censo Escolar do Inep também mostrou, em paralelo, que estudantes da Paraíba, entre 2022 e 2025, vem tendo um taxa de abandono escolar em queda. A taxa em questão caiu de 10,6% para 3,9%, enquanto a reprovação recuou de 6,7% para 2,8% no período.

Também conforme o Inep, o indicador que mede o atraso escolar foi reduzido de 30,5% para 26,1%, entre 2022 e 2025.

Dados do Brasil

Também conforme o Ministério da Educação, entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio público caiu 62% no país, levando em consideração dados de todos os estados juntos.

O levantamento aponta que abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28, no período em questão.

No mesmo período, a taxa de aprovação cresceu 11%, o que o MEC avalia como “avanços na permanência e no sucesso escolar dos estudantes”.