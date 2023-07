Sesuma intensifica Operação Tapa-buraco durante a noite, em Campina Grande

By

Equipes da Sesuma (Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente) têm intensificado as ações da Operação Tapa-buraco durante o período noturno em diversas áreas da cidade, por determinação do prefeito Bruno Cunha Lima. Nesta sexta-feira, 21 foi a vez das ruas do Centro.

A estratégia da Sesuma para intensificar à noite a operação de recuperação da malha viária da cidade, danificada pelas ações da chuva, estão baseadas em duas premissas: a diminuição no registro pluviométrico e a possibilidade de não causar transtornos a população, durante o dia.

Na noite desta sexta, as equipes da Prefeitura atuaram nas seguintes ruas do Centro da cidade, além da João Quirino, no Catolé:

– Otacílio Nepomuceno

– Vidal de Negreiros

– José do Patrocínio

– Boninas

– Padre Ibiapina (Beco do Açúcar)

– Félix Araújo (Beco da Cagepa)

– Floriano Peixoto

– Barão do Abiaí

– Tavares Cavalcante

– João Pessoa

– João Suassuna

– Quintino Bocaiúva

– José Lins do Rêgo

– Epitácio Pessoa

– Venâncio Neiva

– Cardoso Vieira

– Praça da Bandeira

– Salvino Figueiredo (Facudade de Direito)