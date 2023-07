Idosa morre e quatro pessoas ficam feridas em grave acidente na noite desta sexta-feira (14), na Serra de Santa Luzia

Mais um grave acidente automobilístico com vítima fatal foi registrado na noite desta sexta-feira, dia 14 de julho, na BR-230, no trecho da Serra de Santa Luzia, Sertão do Estado.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo Patosonline.com, o acidente aconteceu por volta das 20h30min e envolveu um carro de passeio que seguia com destino a cidade de Santa Luzia-PB. No veículo estavam cinco pessoas, sendo o condutor (um homem), uma idosa, uma mulher, um garoto e um adolescente.

As circunstâncias que levaram ao acidente não foram informadas, mas pelas imagens recebidas por nossa equipe é possível perceber a frente do carro completamente destruída. Com a força do impacto, a idosa, identificada apenas por Maria, que seguia no banco do passageiro, acabou não resistindo e faleceu no local. O condutor, não identificado, apresentava um corte na cabeça, mas estava consciente. No banco de trás estavam uma mulher, identificada por Marciene (filha da idosa), que sofreu fratura exposta no braço esquerdo; seu filho, que sofreu ferimentos na perna; e seu enteado, que ficou preso às ferragens e estava em estado mais grave.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimento às vítimas, socorrendo-as até o Complexo Hospitalar Regional de Patos. Mais cedo, Marciene havia postado em suas redes sociais, imagens de dentro do veículo, quando saía em viagem com destino à Santa Luzia.

Fonte: Patos Online