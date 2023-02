Inmet emite alertas de perigo potencial e acumulado de chuvas para cidades da Paraíba; confira a listas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo potencial de chuvas intensas e de acumulado de chuvas para cidades da Paraíba. O aviso de perigo potencial de chuvas vale até as 10h desta terça-feira (7), enquanto o de acumulado de chuvas vale até às 20h desta segunda-feira (6).

São 80 cidades no alerta amarelo de perigo potencial de chuvas. Segundo o Inmet, as chuvas podem ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Já as 80 cidades que estão no alerta laranja de perigo acumulado de chuvas devem ter chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas de risco.

Caso haja algum problema, o Inmet orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.