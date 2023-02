Chuva de granizo é registrada na zona rural de São Bentinho. Veja vídeo

By

Moradores do Sítio Jatobá, localizado na zona rural do São Bentinho, Sertão paraibano, registraram chuva de granizo durante a tarde deste domingo, dia 05 de fevereiro.

De acordo com as imagens feitas pelos próprios populares, a água caiu no solo em seu estado físico sólido, em formato de pequenas bolas de gelo. O sítio fica entre os municípios de Condado e São Bentinho.

Esse fenômeno acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera. Além da chuva de ganizo, também houve registro de raios e trovoadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta de chuvas intensas na tarde de ontem (5), para 209 dos 223 municípios do Estado.

Veja abaixo o vídeo da chuva de granizo:

Fonte: Patosonline.com