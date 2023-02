Polícia Rodoviária Federal faz leilão online de veículos em Patos e Cajazeiras

By

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar, nesta terça-feira (7), leilão de veículos na Paraíba. Os veículos que serão leiloados estão nos pátios da PRF em Patos e Cajazeiras. O leilão vai acontecer no formato on-line: acesse aqui e saiba mais.

Os lotes estão divididos em veículos conservados/recuperáveis e sucatas. Os que estão classificados como recuperáveis são aqueles com possibilidade de receber documentação (licenciamento), tendo condições de voltar a circular em via pública após manutenção, realização de vistoria e transferência de propriedade. Já os que estão como sucatas não possuem condições de voltar a circular, mas podem ter as peças reaproveitadas.