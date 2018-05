Inscrições para os cursos do IX Festival Internacional de Música vão até 15 de maio

Evento acontecerá de 07 a 15 de julho em Campina Grande

Estão abertas até 15 de maio as inscrições para os cursos do IX Festival Internacional de Música de Campina Grande (IX Fimus) e do II Fimus Jazz, que acontecem de 07 a 15 de julho na Rainha da Borborema.

As inscrições serão realizadas pela internet mediante preenchimento de formulário eletrônico. Acesse aqui.

Estão sendo ofertados cursos de Canto, Clarineta, Cravo, Flauta Doce, Flauta Transversa, Música Popular, Regência, Composição (MPB), Trompete, Violino, Violoncelo, Piano e Produção Musical. As aulas acontecerão no período da manhã e da tarde e serão ministradas por professores renomados do Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Suíça e Portugal.

Há também ofertas de vagas para Prática de Banda, Prática de MPB e Prática de Orquestra. A taxa custa R$ 170 para participação em um curso e R$ 300 para participação em dois cursos. Serão oferecidas bolsas para alunos de Licenciatura e Bacharelado em Música da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), após avaliação Histórico Escolar e do Coeficiente de Rendimento Acadêmico. Os contemplados serão dispensados do pagamento da taxa de inscrição e os demais pagarão uma taxa no valor de R$ 50.

O Fimus é uma realização conjunta da UFCG, da Universidade Estadual da Paraíba e da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, contando com o apoio de entidades culturais públicas e privadas da região. O objetivo do evento é dinamizar a vida acadêmica, artística e cultural da cidade, do estado e da região, ampliando a visibilidade de Campina Grande no setor da música, fortalecendo intercâmbios e parcerias, gerando emprego, renda e a expansão do mercado de trabalho.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas através do Regulamento do Festival ou pelo site oficial do evento e redes sociais.

https://www.fimus.art.br

https://www.facebook.com/fimusfestival

https://www.instagram.com/fimuscg/

fimuscampinagrande@gmail.com

Fonte: Codecom