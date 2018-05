Inscrições para Vestibular do curso de Música da UFCG começam no dia 7

Inscrições para Vestibular do curso de Música da UFCG começam no dia...

São oferecidas 30 vagas na modalidade Licenciatura e 10 em Bacharelado

Começam na próxima segunda-feira, dia 7, as inscrições para o Vestibular do Período Letivo 2018.2 para o curso de graduação em Música da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus sede. São oferecidas 30 vagas na modalidade Licenciatura e 10 em Bacharelado.

As inscrições serão realizadas até o dia 31 deste mês, na página da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov). O valor total da taxa de inscrição será de R$ 30.

Os candidatos serão classificados de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado entre 2010 e 2017, e submetidos a um Teste de Habilidade Específica (THE), que avaliará a formação musical do candidato, bem como o seu potencial artístico.

No aspecto técnico, serão avaliados o conhecimento de teoria musical, solfejo, treinamento auditivo e execução instrumental. No aspecto artístico: interpretação, expressividade e desenvoltura.

Veja aqui as informações referentes ao Teste de Habilidade Específica.

Veja abaixo o cronograma.

Teste de Habilidade Específica – 01/07/2018

Resultado do Teste de Habilidade Específica – 09/07/2018

Divulgação da concorrência – 16/07/2018

Primeira Chamada UFCG – 06/08/2018

Cadastramento da 1ª Chamada – 09 e 10/08/208

Segunda Chamada UFCG – 17/08/2018

Cadastramento da 2a Chamada e Matrícula dos Classificados – 20 e 21 /08/2018

Matrícula em Disciplinas – 15/08/2018

Início das Aulas – 20/08/2018

Confira aqui o edital.

Fonte: Ascom