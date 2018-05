UFCG abre vagas para professores substitutos em Campina Grande, Sumé e Cajazeiras

Mais quatro editais de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores substitutos foram lançados pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) nesta semana. As vagas são para os campi Campina Grande, Sumé e Cajazeiras, contemplando as regiões do Agreste, Cariri e Sertão do Estado.

No campus sede e em Sumé, as vagas são para professores assistentes nas áreas de Gestão Financeira e Administração, respectivamente. Para a primeira, é necessário ser graduado em Administração ou Ciências Contábeis, com mestrado equivalente ou em Economia. Já para a segunda vaga, é preciso ter graduação em Administração, Administração Pública ou Gestão Pública e mestrado em uma das áreas.

Em Cajazeiras, as contratações são para professores auxiliar e assistente da Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e da Natureza (UACEN), nas áreas de Matemática e Ensino de Física. Para a primeira, exige-se graduação em Matemática ou Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática. Já para a segunda vaga, é necessário ter graduação em Física ou Ciências com habilitação em Física mais mestrado em Ensino de Ciências, Educação ou Física com tese em Ensino de Física ou História e Filosofia das Ciências.

As inscrições custam entre R$ 50 e R$ 65 e serão realizadas a partir do dia 14 de maio, no setor de Protocolo de cada campus. Cada certamente seguirá um calendário específico de seleção. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

Confira abaixo os editais:

Campina Grande – Edital CH N° 12

Sumé – Edital CDSA N° 7

Cajazeiras – Edital CFP N° 14 (Matemática)

Cajazeiras – Edital CFP N° 12 (Física)

Fonte: Codecom