PRF inicia Operação Proclamação da República em toda a Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já deu inicio a Operação Proclamação da República 2022 nas rodovias federais de todo a Paraíba, as ações seguem até as 23h59 da próxima terça-feira (15). O reforço no policiamento ostensivo começou nas primeiras horas da sexta-feira.

O objetivo da Operação é garantir aos motoristas um trânsito seguro e a livre mobilidade nas rodovias federais paraibanas.

A fiscalização vai observar as condutas que mais geram riscos de acidentes graves, como embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, não uso de cinto de segurança ou capacete, dentre outras infrações perigosas.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191 e também do aplicativo PRF Brasil, disponível para Android e iOS, onde os usuários poderão enviar fotos e áudios para auxiliar os policiais que atenderão a ocorrência.

Dicas para uma viagem segura

Fazer um planejamento do trajeto, identificar locais de parada para abastecimento, alimentação e descanso do motorista.

Fazer uma revisão no veículo, verificando freios, luzes, nível de combustível, dentre outros itens obrigatórios e fundamentais para sua segurança.

Verificar se a documentação do veículo e do condutor se estão em dia.

Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar que os demais passageiros também estejam, lembrando que as crianças deverão usar dispositivo de retenção adequado para a sua idade e peso (ex: Bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação).

No caso de motocicleta, colocar adequadamente o capacete, tanto o condutor quanto o passageiro.

Durante a viagem, respeitar a sinalização e as normas de trânsito. Destacamos especialmente o respeito aos limites de velocidade, só ultrapassar em locais permitidos e com segurança, não transitar pelo acostamento e por fim, jamais misturar bebida e direção.

Fonte: De Olho no Cariri