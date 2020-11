Acordo entre MPF, INSS e União diminui prazo para realização de perícia médica e avaliação social

Um acordo firmado entre o Ministério Público Federal (MPF), o INSS e a União estabelece os prazos que a autarquia previdenciária terá para concluir os processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais.

O INSS terá, por exemplo, 30 dias para finalizar a análise de solicitações do salário-maternidade.45 dias para solicitações do auxílio-doença e 60 dias para pensão por morte. As datas limite para o trâmite dos processos administrativos vão começar a valer seis meses após a homologação do acordo judicial pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o MPF, esse intervalo de tempo vai servir para que a autarquia e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SPMF) elaborem como viabilizar o cumprimento dos prazos fixados. Já os limites de tempo para realização da perícia médica e da avaliação social permanecem suspensos enquanto os efeitos das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia estiverem vigentes.

Fonte: Brasil 61