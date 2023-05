Açude sangra em Olivedos após 15 anos e população pega peixes no meio da rua com as mãos

Trata-se do açude dos Santos, que não transbordava havia aproximadamente 15 anos.

A água correu em abundância pelas ruas de Olivedos e populares chegaram a pegar peixes com as mãos.

O ano está sendo muito bom de chuvas para Olivedos, pois anteriormente, o açude Das Mouras já havia sangrado após muitos anos e outro açude na zona rural chegou a estourar.

De acordo com dados da AESA, choveu em Olivedos 47.4 milímetros, sendo a terceira maior chuva do Estado nesta terça, ficando atrás de Uiraúna , com 52.8 mm e Igaracy, com 51.7mm, ambas no Sertão.

Ainda no Séridó, Cubati registrou 39.4 mm e Pedra Lavrada, 32.6 mm.

Cariri

Na região do Cariri, de acordo com a AESA, a cidade onde mais choveu foi São Domingos do Cariri, com 46.7 mm.

Já Sumé ficou em segundo lugar com 40.3 mm.

A AESA prevê mais chuvas para todo o Estado da Paraíba nas próximas horas.

Fonte: Heleno Lima