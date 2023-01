Adriano Galdino registra chapa para disputar presidência da ALPB

By

O deputado Adriano Galdino (Republicanos) registrou, há pouco, a chapa para disputar a Presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba nos dois próximos biênios. Adriano terá o apoio de todos parlamentares e será o único candidato a presidente.

Na chapa registrada por Adriano, Tião Gomes e Júnior Araújo, ambos do PSB do governador João Azevêdo, aparecem ocupando a vice-presidência e a primeira secretaria do 1º biênio. Fábio Ramalho, eleito para o 1º mandato pelo PSDB, é o candidato a segundo secretário.