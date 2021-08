By

Avião militar que decolou superlotado do Afeganistão tinha 823 passageiros

O avião militar americano que decolou do Afeganistão no último domingo (15) superlotado de passageiros tentando fugir do país após a tomada do poder pelo Talibã tinha 823 pessoas, confirmou o Pentágono nesta sexta-feira (20).

Fotos do interior do C-17 Globemaster III lotado viralizaram nas redes sociais. A princípio, calculava-se que 640 passageiros estavam a bordo -número que já ultrapassava a capacidade do avião, para 100 pessoas.

Segundo informou o Comando de Mobilidade Aérea dos Estados Unidos, a estimativa original levou em conta os afegãos sentados no piso da aeronave, mas omitiu as crianças que lá estavam no colo de familiares.

O voo de Cabul, que partiu pouco tempo depois do retorno do grupo extremista ao poder, tinha como destino o Qatar, onde pousou após mais de duas horas no ar.

Segundo relato feito ao site Defense One, a decisão de decolar, em vez de tentar expulsar as pessoas, foi da tripulação. O aeroporto da capital afegã tem registrado cenas de desespero de moradores buscando fugir da cidade.

Na mais chocante delas, ao menos duas pessoas morreram após se alojarem junto ao trem de pouso de um gigantesco cargueiro militar americano em plena decolagem.

Fonte: Folha de S.Paulo