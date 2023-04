BNDES vai criar modelo de gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com os governos do CE, PE, RN e PB

BNDES vai criar modelo de gestão do Projeto de Integração do Rio...

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) formalizaram contrato para nova modelagem da gestão das operações do Projeto de Integração do Rio São Francisco, por meio de uma parceria púbico privada patrocinada.

De acordo com o blog Panorama Político, do Jornal da Paraíba, a nova modelagem será desenhada pelo BNDES, a partir do diálogo com o Governo Federal, por meio do MIDR e da Casa Civil da Presidência da República, e os governos dos estados que participam do Projeto de Integração do Rio São Francisco: Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A assinatura deste contrato é um passo fundamental para garantir o fornecimento de água para a população, pois vai definir a modelagem de uma concessão que assegure a gestão eficiente e sustentável do sistema que abastece os estados nordestinos”, avaliou o ministro.

Cronograma

Já na próxima semana, o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, que participou do ato de hoje no MIDR, apresentará à Coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil o cronograma inicial de execução do contrato, que contempla as diversas fases do projeto, como diagnóstico, consultas públicas e modelagem do edital de concessão de serviços, entre outras.

Uma das primeiras ações a serem realizadas é a reunião entre o ministro Waldez Góes, representantes da Casa Civil e do BNDES e os governos dos estados, para alinhamento das etapas de execução do contrato.

Antes da assinatura de hoje, Góes reuniu-se com os governadores e com os secretários de recursos hídricos dos quatro estados para discussões sobre o Projeto de Integração do Rio São Francisco, o que foi indispensável para a retomada das ações previstas no contrato.

Desenvolvimento Regional

Segundo Waldez Góes, a nova modelagem da gestão da transposição do São Francisco vai ampliar as estratégias de promoção e desenvolvimento regional, por meio de alternativas inovadoras, como a geração de energias renováveis e a integração de perímetros irrigados.

“É uma agenda importante, à medida em que busca fazer frente às necessidades da região e do entorno do Projeto São Francisco. O diálogo prevaleceu para viabilizar o contrato, foi uma construção transversal”, destacou Góes.

Fonte: Coisas de Cajazeiras