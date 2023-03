Bruno e Marinaldo articulam votação secreta para aprovar empréstimo de US$ 52 milhões

O prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) e o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso (Republicanos), articularam nas últimas horas estratégias para aprovar o projeto de lei que pede autorização da Casa para o empréstimo de US$ 52 milhões da Prefeitura junto ao Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

Marinaldo Cardoso convocou todos vereadores do município para uma sessão extraordinária nesta sexta-feira (31/3), a partir das 18h, para votação da matéria. No entanto, antes da votação do projeto que trata do empréstimo, há outros dois que serão votados. Estes tratam de alterações no regimento interno da Casa e a Lei Orgânica do Município, para instituir o voto secreto na CMCG e a participação do presidente na votação.

Para conseguir aprovar o empréstimo, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima precisa de 15 votos, mas só conta com 13 em sua base, 14 se o presidente Marivaldo Cardoso for autorizado a votar. O tema é polêmica e o prefeito precisou ir à CMCG na quarta-feira (29/3) prestar esclarecimentos. Bruno também foi ao governador João Azevêdo (PSB) pedir ajuda acerca do tema. A oposição em Campina Grande é ligada ao chefe do Executivo estadual.

Fonte: Blog do Maurílio Junior