Enem 2020: apesar do coronavírus, MEC mantém Exame e divulga datas

O governo Jair Bolsonaro confirmou a realização do Enem 2020 nas mesmas datas previstas desde o ano passado.

Neste ano, além da prova tradicional em papel, haverá a aplicação de uma primeira edição digital, para 100 mil participantes, conforme já anunciado.

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior público. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 22 de maio, de acordo com edital publicado nesta terça-feira (31).

Havia a expectativa sobre a manutenção das provas nas datas previstas por causa da pandemia de coronavírus, que provocou o fechamento de escolas e, consequentemente, a interrupção de aulas.

O MEC (Ministério da Educação), no entanto, tem insistido com as datas.

As provas tradicionais, em papel, vão ocorrer nos dias 1º e 8 de novembro. Já a aplicação digital, feita em computador, vai ocorrer antes: nos dias 11 e 18 de outubro.

Serão abertas 100 mil vagas para o Enem digital, que ocorrerá em 60 municípios selecionados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão ligado ao MEC responsável pela prova.

O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de cidades com provas digitais. Serão 14 municípios com a prova no computador: Barueri, Bauru, Bebedouro, Campinas, Franca, Indaiatuba, Jaguariúna, Osasco, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo.

Há um planejamento no governo federal para que até 2026 o Enem possa ser feito totalmente digital.

Os maiores desafios para essa transição são a infraestrutura de computadores para aplicação em todo país e a produção de questões para a prova em volume suficiente.

O Enem digital seria oferecido inicialmente a 50 mil candidatos, mas em janeiro deste ano o MEC ampliou para os 100 mil previstos no edital. As vagas, limitadas por município, serão ocupadas por ordem de inscrição.

A estrutura da prova digital, assim como prazos de realização, serão os mesmos do formato digital.

No primeiro dia, os candidatos farão as provas de e Linguagens, ciências humanas e redação, e terão 5h30 para finalizar o exame.

No segundo dia é a vez das provas de ciências da natureza e matemática, com o prazo de 5h para responder.

De 6 a 17 de abril, o Inep abre o prazo para quem precisa solicitar isenção da taxa de inscrição.

Aqueles que tiveram isenção no ano passado e faltaram às provas terão o mesmo prazo para justificar a ausência caso queiram solicitar nova liberação de pagamento –sem a justificativa, haverá necessidade de pagamento.

Alunos de escolas pública concluintes do ensino médio e estudantes pobres podem ter acesso à isenção. A taxa de inscrição será a mesma do último ano, de R$ 85.

Confira o calendário:

6 a 17 de abril:

Solicitação de isenção da taxa de inscrição e justificativa de ausência no Enem 2019

11 a 22 de maio:

Inscrições

11 a 28 de maio:

Pagamento da taxa de inscrição

11 a 22 de maio:

Solicitação de atendimento especializado (não há essa previsão no Enem digital)

25 a 29 de maio:

Solicitação de tratamento pelo nome social

11 e 18 de outubro:

Aplicação do Enem digital

1º e 8 de novembro:

Aplicação do Enem impresso

