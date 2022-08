Inscrições para o Fies abertas esta semana

O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022 abriu inscrições nesta terça-feira (9). Os interessados têm até 12 de agosto, às 23h59, para se inscreverem no Portal Acesso Único. No dia 16 de agosto, o resultado será divulgado em chamada única. Os não selecionados serão incluídos automaticamente na lista de espera.

Para concorrer ao financiamento, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de qualquer edição a partir de 2010. A média mínima do candidato deve ser de 450 pontos nas provas do exame, com nota da redação superior a zero. Quem optou pela opção treineiro não poderá participar do processo seletivo. Além da pontuação no exame, será necessário comprovar renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos.

Calendário do Fies

9 a 12/08: Inscrição;

16/08: Resultado da chamada única e lista de espera;

17 a 19/08: prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular;

22/08 a 22/09: Prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

O historiador e pedagogo especialista em orientação educacional, Admilson Costa, relembra que um dos pilares do programa é ser um empréstimo para o aluno, e não uma bolsa de estudos.

“Trata-se de um empréstimo. Porém, com o decorrer do curso e os acessos que o aluno agora tem com um curso superior, ele conseguirá, a partir de sua formação, arcar com as mensalidades desta faculdade”.

O ranqueamento do Fies é feito com as médias mais altas. A nota de redação é o principal critério de desempate. O candidato deve estar ciente da diferença de cada certame de prova e como as notas se diferenciam.

“Eu sugiro ao aluno escolher a sua maior nota somando logicamente a sua média e também a nota da sua redação. Uma outra coisa importante é perceber que pode acontecer uma variação de notas, porque existe a teoria de resposta ao item como baliza para o resultado do Enem. De um ano para o outro, pode acontecer uma mudança do perfil dos candidatos, pode acontecer uma mudança do perfil de preparação e pode sim ocorrer alteração nas notas”, pontua o pedagogo.

A segunda edição de 2022 oferece mais de 44 mil vagas. Somadas com as do primeiro processo do ano, 110,9 mil vagas foram disponibilizadas pelo programa em 2022. As demais informações sobre o processo seletivo do Fies podem ser encontradas no edital.

Fonte: Brasil 61