Mais 32 cidades brasileiras atingidas por desastres entram em situação de emergência

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta terça-feira (2), a situação de emergência em mais 32 cidades atingidas por desastres em 12 estados do País.

Com esses reconhecimentos, o número de municípios em situação de emergência devido a desastres em todo o País é de 1500.

O estado com o maior número de reconhecimentos nesta quarta-feira é o Piauí. Estão na lista seis cidades que enfrentaram enxurradas: Barras, Batalha, Campo Largo do Piauí, Domingos Mourão, Luzilândia, Pedro II e Piripiri. Saiba mais aqui.

Na Bahia, as cidades de Belmonte e Porto Seguro foram atingidas por chuvas intensas, enquanto Iuiú enfrenta a estiagem. No Maranhão, houve alagamentos nos municípios de Cachoeira Grande e Penalva e Igarapé Grande passou por fortes chuvas.

No Rio Grande do Norte, Ruy Barbosa, São Miguel e Serrinha enfrentam um período de estiagem, enquanto Felipe Guerra foi atingida por chuva intensas.

Em Pernambuco, também enfrentam a estiagem as cidades de Itaíba e Quixaba. Já em Quixeramobim, no Ceará, houve fortes chuvas.

Região Norte

No estado do Pará, seis cidades receberam o reconhecimento federal de situação de emergência. Juruti, Nova Ipixuna, Ourém, São Miguel do Guamá e Ulianópolis foram atingidas por chuvas intensas, enquanto Marabá registrou inundações, assim como o município de Mâncio Lima, no Acre.

Região Sudeste

Em Minas Gerais, a cidade de Malacacheta enfrentou chuvas intensas, enquanto Mendes, no Rio de Janeiro, registrou deslizamentos de terra.

Região Sul

Em Santa Catarina, os municípios de Itapiranga e Paial enfrentam a estiagem, assim como Tupanci do Sul, no Rio Grande do Sul.

Confira neste link portaria do Diário Oficial da União com os reconhecimentos de situação de emergência.

Calamidade pública

Também nesta terça-feira, o MIDR reconheceu o estado de calamidade pública da cidade de Cajari, no Maranhão, que foi atingida por inundações. Saiba mais aqui.

Fonte: Brasil 61