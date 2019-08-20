OPERAÇÃO BILHETE LEGAL FECHA INTERDITA DUAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM CAMPINA GRANDE

EM CAMPINA GRANDE A OPERAÇÃO BILHETE LEGAL CONTOU COM O TRABALHO DE 25 AUDITORES
FISCAIS, QUE ESTIVERAM EM 11 GUICHÊS DE VENDAS DE PASSAGENS NO TERMINAL
RODOVIÁRIO ARGEMIRO DE FIGUEIREDO.
POLICIAIS MILITARES E CIVIS PARTICIPARAM
DANDO APOIO. EM DIVERSAS EMPRESAS TALÕES DE PASSAGENS FORAM APREENDIDOS E
DUAS, QUE LEVAM PASSAGEIROS PARA CIDADES DO BREJO E CARIRI, FORAM
INTERDITADAS.
O PROBLEMA É QUE ELAS NÃO ESTARIAM EMITINDO BILHETES
ELETRONICOS, COMO DETERMINA A LEI.
A SONEGAÇÃO FISCAL TAMBEM ESTÁ SENDO INVESTIGADA, UMA VEZ QUE OS VALORES
DE VENDAS DECLARADOS AO FISCO APRESENTAM DIFERENÇAS DOS VALORES
DECLARADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO.
DE ACORDO COM A
APURAÇÃO CERCA DE 150 MILHOES DE REAIS TERIAM SIDO OMITIDOS NAS
DECLARAÇÕES DESSAS EMPRESAS. A DONA DE CASA APARECIDA QUEIROGA, IA PARA BOQUEIRÃO E NÃO CONSEGUIU COMPRAR A PASSAGEM.
AS EMPRESAS NOTIFICADAS TEM ATÉ 72 HORAS PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO. A OPERAÇÃO TAMBÉM ACONTECEU NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.
Fonte: Paraíba Informada