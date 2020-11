Quase 3 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo nas 223 cidades da Paraíba

As eleições municipais serão realizadas neste domingo (15) em todo o Brasil e definirão quem serão os futuros prefeitos e vereadores. Na Paraíba, mais de 2.966.759 pessoas estão aptas a votas nos 223 municípios do estado.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), João Pessoa é a cidade que conta com a maior quantidade de eleitores, com 522.269, seguido por Campina Grande, com 285.020.

Apenas a capital paraibana e a Rainha da Borborema poderão ter disputa de segundo turno, enquanto as demais resolverão a disputa na primeira etapa dessa corrida eleitoral.

A votação acontecerá das 7h às 17h, sendo que o horário entre 7h e 10h é preferencial para pessoas acima de 60 anos. Clique aqui para conferir seu local de votação.

As eleições 2020 deveriam ter ocorrido em outubro, mas foram adiadas por conta da Covid-19. Por conta da mudança, os eleitos devem ser diplomados até o dia 18 de dezembro, mas a data da posse permanece inalterada: 1º de janeiro de 2021.

Neste ano, os itens imprescindíveis para votar são um documento oficial com foto e a máscara, cujo uso será obrigatório a todo o momento nas sessões eleitorais.

A Justiça Eleitoral recomenda que, se possível, o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação, de modo a evitar o compartilhamento de objetos e a disseminação do novo coronavírus.

