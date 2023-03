Biliu de Campina é internado no Hospital Dr. Edgley

O artista Severino Xavier de Souza, 74, conhecido popularmente como Biliu de Campina, foi internado na manhã desta quinta-feira, 30, no Hospital Municipal Dr. Edgley. O cantor e compositor procurou a unidade hospitalar com um pico hipertensivo, dificuldade na fala e outros sintomas difusos.

Biliu foi avaliado pela equipe médica, realizou exames diagnósticos e deve passar por exame de tomografia em outra unidade hospitalar na tarde desta quinta-feira. O objetivo é descartar a possibilidade de Acidente Vascular Encefálico (AVE), que acontece quando há obstrução arterial por embolia ou trombose. Apesar disso, o paciente está bem e teve o quadro clínico estabilizado.

Há exatamente um ano, Biliu de Campina ficou internado no Hospital Municipal Pedro I com um quadro de congestão pulmonar e precisou fazer sessões de diálise. Em julho do ano passado, ele também foi internado no Hospital Municipal Dr. Edgley com edema agudo hipertensivo provocado por uma hipervolemia, que é o excesso de líquido nos pulmões em função de uma doença renal crônica.

Severino Xavier de Souza, conhecido também como “O maior carrego do Brasil”, é um dos símbolos da música nordestina e da cultura de Campina Grande. O cantor e compositor é uma referência do forró tradicional, do coco, do baião, e um seguidor de Jackson do Pandeiro, sendo considerado um dos maiores ritmistas do país.

Fonte: Ascom