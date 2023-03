CONCURSO: Prefeitura de Fortaleza lança edital com mil vagas para a Guarda Municipal

A Prefeitura de Fortaleza lançou o edital de concurso com mil vagas para a Guarda Municipal.

São 750 vagas para ampla disputa, 50 para Pessoa com Deficiência (PCD) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

Para participar, os candidatos devem possuir nível médio, ter 18 anos completos no dia da posse, entre outros requisitos. A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78 mais auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

O aprovado no concurso público irá compor o quadro de colaboradores da Guarda Municipal de Fortaleza, que atualmente é formada por 2.161 agentes.

Inscrições

As inscrições serão o site oficial da Banca Organizadora a partir de 1º de abril. Segue até o dia 8 de maio de 2023, e custará R$ 135. Algumas pessoas podem solicitar a isenção, de acordo com as exigências previstas no edital.

O concurso será dividido em seis fases: Exame Intelectual, Exame Médico e Toxicológico, Teste de Avaliação Física, Avaliação Psicológica, Investigação Social e Curso de Formação. A prova objetiva, que contará com 80 questões de múltipla escolha, está prevista para ocorrer em 18 de junho de 2023.