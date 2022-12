Branco Mendes destaca compromisso do Republicanos sobre eleição da Mesa da ALPB após decisão do STF: “Continuaremos firme e forte com as decisões já tomadas”

Mesmo admitindo a legitimidade para o atual presidente Adriano Galdino (Republicanos) disputar os dois biênios na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) diante do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (STD), o deputado estadual Branco Mendes (Republicanos) – que foi o nome escolhido pelo grupo de Galdino para disputar o primeiro biênio – disse acreditar na manutenção do acordo que o alçou como candidato do grupo.

Mendes disse ainda não ver necessidade da PEC que proporciona a eleição e reeleição de Adriano na próxima legislatura ser votada tendo em vista que o Republicanos definiu que terá dois candidatos na disputa.

Branco acredita que as regras devem permanecer do jeito que estão em função de um compromisso assumido pelo grupo. “Mesmo com a mudança do STF, não vai haver nenhum tipo de alteração na Assembleia, continuaremos firme e forte com as decisões já tomadas pelo Republicanos”, pontuou.

Fonte: Blog do Ninja