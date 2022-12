Padre Jonas Abib, fundador da CANÇÃO NOVA, deixa legado na Comunicação Católica

By

O fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, 85 anos, faleceu na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, às 22h14, em sua residência em Cachoeira Paulista (SP).

A causa da morte do sacerdote foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Desde maio de 2021, Monsenhor Jonas estava em tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo.

O velório acontece nesta terça-feira, 13 de dezembro, e seguirá até quinta-feira, 15 de dezembro, na Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP).

Natural de Elias Fausto (SP), Monsenhor Jonas Abib é um dos religiosos que se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e na realização de grandes eventos de evangelização.

Nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. Foi ordenado sacerdote em 1964, com o lema: “Feito tudo, para todos”, e fundou a comunidade Canção Nova no dia 2 de fevereiro de 1978.

“Felizes os que morrem no Senhor; doravante, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, porque suas obras os acompanham” (Ap 14,13).