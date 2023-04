João Azevêdo detalha voos da Azul e destaca conquista coletiva da população de Campina Grande

O governador João Azevêdo detalhou sobre os novos voos da Azul Linhas Aéreas em Campina Grande em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira (31), no Escritório de Representação Institucional, em Campina Grande. A Rainha da Borborema passará a ter 73 pousos e decolagens por semana, se tornando um mini-hub da companhia Azul.

O chefe do Executivo estadual ressaltou o trabalho integrado do Governo do Estado junto à Azul para viabilizar esses novos voos e afirmou que essa conquista só foi possível graças ao incentivo de redução de 6% para 3% do ICMS dos combustíveis de aviões comerciais. “Essa não é só uma conquista do Governo do Estado, mas uma conquista coletiva de lideranças políticas, da companhia Azul, do trade turístico. É uma vitória coletiva do povo de Campina Grande”.

Durante a entrevista, o governador pontuou que a ampliação dos voos da Azul terá um reflexo na movimentação da economia, na promoção do turismo, tendo em vista que o início da operação se dará em junho, no período do Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Ele acrescentou que a construção do Centro de Convenções e as melhorias nos aeroportos de João Pessoa e Campina contribuem para esse bom momento.

João Azevêdo destacou também a importância do primeiro voo da Azul para Cajazeiras com três voos semanais para Recife, possibilitando a ligação da malha aeroviária entre Cajazeiras, Patos, Campina Grande e Recife. “O nosso desafio agora é divulgar o destino Paraíba e aumentar o fluxo de turistas para a consolidação comercial desses novos voos”, comentou.

O vice-governador Lucas Ribeiro disse que esse é um momento de celebrar os novos voos conquistados para Campina Grande e Cajazeiras. “São novos destinos que fortalecem a nossa malha aérea e oferece mais opções para os paraibanos, para os campinenses e para turistas, gerando oportunidades de negócios e emprego e renda tanto para Campina como para outras regiões”, enfatizou.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas, ressaltou que a nova oferta de voos na Rainha da Borborema, saindo de 8 para 34 voos semanais, beneficia não apenas Campina Grande, mas diversos municípios na região da Borborema, Brejo e Cariri. Rosália saleintou também a reforma do aeroporto de Campina Grande, que será fundamental para a consolidação desses voos. “Essa conexão é transformadora para a nossa economia, para o comércio, restaurantes e os serviços. Estamos trabalhando na estruturação e divulgação dos roteiros turísticos dessas regiões em todo o país”, acrescentou.



Representando o trade turístico, o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Restaurantes de Campina Grade, Divaildo Junior, afirmou que os novos voos trazem também um novo fluxo de pessoas e reforça toda a cadeia do turismo em Campina Grande e região. “Já temos uma estrutura de hotelaria e gastronomia consolidada e o que nos faltava era um fluxo contínuo durante o ano todo. Agora essa sazonalidade será minimizada, o que garantirá a sustentabilidade dos nossos negócios com a vinda de mais turistas pra cá”, destacou.

Novos voos – A Paraíba está voando alto no desenvolvimento econômico e turístico. Serão seis novos voos semanais a partir do dia 7 de junho com destinos para Salvador, Recife, Natal e Fortaleza e para o Sudeste, a partir de Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Os voos são os seguintes: Campina Grande-Santos Dumont (RJ) na segunda, com partida às 03h35, e sábado às 3h45; e Santos Dumont-Campina na sexta e domingo, às 22h30.

Belo Horizonte (Confins)-Campina Grande com partida às 23h50 nas terças, quintas e domingos; e Campina Grande-Confins (BH) às 3h20, nas segundas, quartas e sextas.

Os voos Campina Grande-Salvador serão diários com saída às 9h45 e chegada às 11h50 e Salvador-Campina Grande com saída às 12h40 e chegada às 14h45.

O voo Campina Grande-Recife será diário, sendo um deles às 06h30 (exceto domingo), outro às 15h25 (exceto domingo) e 23h50 (exceto sábado). O trecho Recife-Campina Grande também contará com três voos um com partida às 08h15 (diário), outro com partida às 17h35 (exceto sábado) e outro com saída às 20h20 (sábado).

Na lista de novos voos tem também Fortaleza-Campina Grande com partida às 19h15; Fortaleza-Campina Grande às 21h35 ambos (terça/quinta e domingo) e Campina Grande-Natal com saída às 19h30 e Natal-Campina Grande com partida às 21h10, ambos segunda/quarta e sexta.

Participaram também da mesa da coletiva a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; o secretário de Comunicação, Nonato Bandeira; o deputado federal Gervásio Maia, os deputados estaduais Inácio Falcão, Chió e João Paulo II; o diretor do Aeroporto Presidente João Suassuna, Luciano Rodrigues, vereadores, representantes do comércio, turismo e vereadores de Campina Grande.

Fonte: Sorrentino Notícias