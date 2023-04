Justiça suspende sessão da Câmara de Campina que analisaria empréstimo

By

Atendendo ao pedido da bancada de oposição, a juíza Dayse Maria Pinheiro Mota determinou a suspensão da sessão marcada para esta sexta-feira (31) convocada pela Câmara Municipal de Campina Grande que votaria o empréstimo de US$ de 52 milhões solicitados pelo prefeito Bruno Cunha Lima (PSD).

O bloco de oposição questionou a convocação do presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, 24 horas antes da sessão extraordinária. Para o bloco, o convite deveria ter chegado 48 horas antes.

“CONCEDO A LIMINAR pretendida para determinar que o impetrado suspenda a Sessão Extraordinária que se realizará na Casa Félix Araújo (Câmara de Vereadores de Campina Grande), na data de 31/03/2023, com início marcado para às 18h00, até o julgamento de mérito do presente mandamus, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”, diz a decisão.

