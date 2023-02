Pai é suspeito de estuprar filhas de 04 e 14 anos de idade

By

Um homem é suspeito de estuprar as filhas de quatro e 14 anos de idade, na Zona Rural de Lucena, no Litoral Norte da Paraíba.

Conforme a delegada Andréa Melo, as irmãs, que moram com a família em um assentamento da região, estão sob tutela do Conselho Tutelar de forma preventiva.

O suspeito saiu para trabalhar e, até então, não foi localizado.

As vítimas foram encaminhadas para exames de perícia e moradores da comunidade serão ouvidos pela Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado.

Fonte: RepercutePB/NP