Região de CG tem maior volume de chuvas; 164 cidades estão sob alerta

Lagoa Seca, Esperança, Bom Sucesso, São João do Rio do Peixe e Campina Grande foram, nesta ordem, os municípios que registraram maior volume de chuvas nessa terça-feira (21), segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa). Bom Sucesso e São João do Rio do Peixe ficam no Sertão; Lagoa Seca e Esperança estão na região de Campina.

O período de maior intensidade das chuvas foi das 15h às 17h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou alerta de perigo potencial de chuvas para 164 cidades. O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira (23). Veja lista completa no fim da matéria.

Em Lagoa Seca, choveu 82,5 milímetros, o equivalente a 84% de todo volume registrado no mês e 72,95% a mais do que historicamente é esperado para janeiro (47,7 milímetros). Em Esperança, choveu 61,20 milímetros, que corresponde a 96,68% do acumulado de janeiro. Já em Bom Sucesso, foram registrados 53 milímetros, que representa 41% do volume mensal. Em São João do Rio do Peixe, choveu 43 milímetros, que corresponde a 29,49% de tudo que choveu no mês. Em Campina Grande, foram 41,7 milímetros, número que equivale a 92,05% do acumulado de janeiro e supera em 9,73% o que era esperado para todo o mês (38 milímetros).

Completam o ranking de 10 municípios onde mais choveu: Patos (38,8 milímetros), Catolé do Rocha (36,5 milímetros), Riacho dos Cavalos (27,1 milímetros), Brejo do Cruz (26,3 milímetros) e Damião (23,7 milímetros).

Ao Portal Correio, bases do Corpo de Bombeiros confirmaram a ocorrência de pancadas de chuvas nessas regiões, mas disseram que não registraram transtornos. Em Campina Grande, onde houve temporal nessa terça-feira, os problemas foram controlados cerca de uma hora após o período de maior intensidade das chuvas.

Em Campina, foram mais de 40 áreas de alagamento, árvores caídas, canais que transbordaram, casas invadidas pelas águas, além de acidentes automobilísticos causados pela força da enxurrada nas ruas da cidade.

Reservatórios

Dos 134 reservatórios de água monitorados pela Aesa, apenas um está sangrando, o São José 2, situado em Monteiro. Cinquenta e um açudes possuem capacidade superior a 20% e outros 49 estão em observação, com volumes que vão de 5% a 20%. Trinta e três reservatórios estão em situação crítica, com menos de 5% de sua capacidade.

Orientações

O Inmet orienta que moradores de áreas afetadas por fortes chuvas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda durante as ocorrências. Também é recomendado que se evite usar aparelhos ligados à tomada. Em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Proteção contra raios

Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil é o país com maior incidência de raios no planeta. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece aqui. São cerca de 110 mortes e mais de 200 feridos por ano em terras brasileiras. Um estudo mostra que 80% das circunstâncias em que acontecem mortes poderiam ter sido evitadas se as pessoas soubessem como se proteger. Uma cartilha com recomendações é disponibilizada pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica. Para adquirir, basta enviar e-mail para elat@inpe.br solicitando o arquivo.

Cuidados no trânsito durante chuvas

Acidentes de trânsito são comuns em dias de chuva. No temporal dessa terça em Campina Grande, por exemplo, foram registradas três colisões. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), o principal perigo é a aquaplanagem. O acidente ocorre quando os pneus não entram em contato total com o asfalto devido a uma poça rasa de água que o deixa escorregadio, fazendo com que o veículo derrape. Veja dicas da STTP para evitar acidentes:

Manter uma distância segura com relação ao veículo da frente para evitar colisões. O descumprimento dessa orientação é o principal fator de acidentes nesta época;

Trafegar com velocidade reduzida e atenção redobrada;

Manter palhetas para uso do limpador de para-brisa e o farol baixo sempre ligado;

Evitar olhar diretamente para os faróis dos carros que estiverem vindo na direção contrária. A luz é multiplicada pela pista molhada e os pingos de chuva no parabrisa, o que prejudica a visibilidade.

Prevenção de alagamentos

O comandante do Corpo de Bombeiros em Campina Grande, tenente-coronel Jean Benício, diz que a população pode ajudar na prevenção de alagamentos. Ele explica que não jogar lixo nas ruas, manter ralos desobstruídos e telhados limpos são fatores que contribuem para a redução de transtornos em períodos chuvosos, uma vez que precipitações intensas arrastam entulhos para galerias.

Cidades com risco de alto volume de chuvas

Água Branca Aguiar Alagoa Grande Alagoa Nova Alcantil Algodão De Jandaíra Amparo Aparecida Arara Areia Areia De Baraúnas Areial Aroeiras Assunção Baraúna Barra De Santa Rosa Barra De Santana Barra De São Miguel Belém Do Brejo Do Cruz Bernardino Batista Boa Ventura Boa Vista Bom Jesus Bom Sucesso Bonito De Santa Fé Boqueirão Brejo Do Cruz Brejo Dos Santos Cabaceiras Cachoeira Dos Índios Cacimba De Areia Cacimba De Dentro Cacimbas Cajazeiras Cajazeirinhas Camalaú Campina Grande Caraúbas Carrapateira Casserengue Catingueira Catolé Do Rocha Caturité Conceição Condado Congo Coremas Coxixola Cubati Cuité Curral Velho Damião Desterro Diamante Emas Esperança Fagundes Frei Martinho Gado Bravo Gurjão Ibiara Igaracy Imaculada Ingá Itaporanga Itatuba Jericó Joca Claudino Juazeirinho Junco Do Seridó Juru Lagoa Lagoa Seca Lastro Livramento Malta Manaíra Marizópolis Massaranduba Matinhas Mato Grosso Maturéia Montadas Monte Horebe Monteiro Mãe D’Água Nazarezinho Nova Floresta Nova Olinda Nova Palmeira Olho D’Água Olivedos Ouro Velho Parari Passagem Patos Paulista Pedra Branca Pedra Lavrada Piancó Picuí Pocinhos Pombal Poço Dantas Poço De José De Moura Prata Princesa Isabel Puxinanã Queimadas Quixabá Remígio Riacho De Santo Antônio Riacho Dos Cavalos Riachão Do Bacamarte Salgadinho Santa Cecília Santa Cruz Santa Helena Santa Inês Santa Luzia Santa Teresinha Santana De Mangueira Santana Dos Garrotes Santo André Serra Branca Serra Grande Serra Redonda Soledade Solânea Sossêgo Sousa Sumé São Bentinho São Bento São Domingos São Domingos Do Cariri São Francisco São José Da Lagoa Tapada São José De Caiana São José De Espinharas São José De Piranhas São José De Princesa São José Do Bonfim São José Do Brejo Do Cruz São José Do Sabugi São José Dos Cordeiros São João Do Cariri São João Do Rio Do Peixe São João Do Tigre São Mamede São Sebastião De Lagoa De Roça São Sebastião Do Umbuzeiro São Vicente Do Seridó Taperoá Tavares Teixeira Tenório Triunfo Uiraúna Umbuzeiro Vieirópolis Vista Serrana Várzea Zabelê

Fonte: Amanda Gabriel – Portal Correio